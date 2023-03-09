Конференция Morgan Stanley была интересна тем, что финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) поделился сводками о текущем положении дел с освоением новых техпроцессов. Серийное производство широкого ассортимента чипов по техпроцессу Intel 7 (бывший 10-нм) уже запущено. Компания также очень близка к выпуску потребительских процессоров Meteor Lake, которые будут изготавливаться по технологии Intel 4. В следующем году появятся первые продукты, изготовленные по технологии Intel 3. В конце этого месяца о соответствующих планах Intel в серверном сегменте более подробно расскажут представители компании.
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Ранее компания не раз отмечала, что первым клиентом на использование техпроцесса Intel 18A в контрактном сегменте рынка станет некий заказчик, приближённый к оборонной промышленности США. Теперь Дэвид Зинснер заявляет, что назвать имя этого заказчика, возможно, у Intel появится возможность уже в текущем году. Впрочем, на других техпроцессах перечень клиентов Intel тоже будет расширяться, и соответствующие имена тоже будут названы в этом году. Пока более или менее известно о готовности MediaTek заказывать у Intel производство своих компонентов, но прочие клиенты не торопятся раскрывать карты.