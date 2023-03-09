ASML считает, что пострадает незначительно.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Агентство Bloomberg вернулось к теме дополнительных ограничений на поставку оборудования для производства чипов в Китай со стороны Японии и Нидерландов, которые они в той или иной степени пытаются синхронизировать с США с осени прошлого года. Как стало известно из переписки нидерландских чиновников, эта европейская страна соответствующим требованиям придаст форму законодательного акта к лету текущего года.

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Источник изображения: ASML

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Компания ASML, которая уже ознакомилась с предварительным текстом новых экспортных ограничений, дала понять, что после их введения этот поставщик литографических сканеров утратит возможность отгружать китайским клиентам лишь некоторую часть оборудования, предназначенного для работы с DUV-литографией, и о полном запрете на поставки решений для работы с иммерсионной литографией речи нет. Фактически, данный запрет не сможет оказать существенного влияния на выручку ASML в этом году или в последующих периодах. Кроме того, компания сохранит возможность поставлять часть «спорного» оборудования после получения соответствующих экспортных лицензий от властей.