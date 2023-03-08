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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA убеждена, что сможет успешно развивать игровой бизнес и без содействующих факторов типа криптовалютного бума
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Организаторы технологической конференции Morgan Stanley спросили финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) о возможности появления новых факторов взрывного роста спроса на видеокарты, каким в прошлые годы был криптовалютный бум, повторявшийся дважды. Фактически, как пояснили представители Morgan Stanley, в шести из десяти последних лет криптовалютный фактор влиял на спрос в игровом сегменте рынка, пусть и не всегда положительно.

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Источник изображения: NVIDIA

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Колетт Кресс в ходе своего ответа несколько ушла в сторону от криптовалютной темы, бегло отметив лишь, что вряд ли этот фактор когда-либо вернётся к существенному влиянию на рынок. Компания NVIDIA, по её словам, всегда фокусировалась на потребности любителей игр в лучшей инфраструктуре и впечатлениях, и все её инновации в этой сфере были сосредоточены на удовлетворении этих ожиданий. Гейминг превратился в социальную платформу, аппаратно он теперь не ограничивается настольным сегментом, активно проникает в мобильный сегмент и облачные сервисы. Компания продолжит добавлять инновации в игровой графике, а потому видит перед собой хорошие рыночные перспективы.

#nvidia #аналитика #видеокарты #криптовалюты #майнинг бум
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