Манит, манит, манит карусель в путешествие за океан.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Ухудшение экономической ситуации в Европе одновременно с выделением властями США существенных субсидий на развитие производственных кластеров за океаном заставляет второго по величине автопроизводителя в мире пересмотреть планы по строительству предприятий, выпускающих тяговые батареи для электромобилей. Во всяком случае, как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в Financial Times, нынешнее руководство Volkswagen задумалось о необходимости получения субсидий со стороны властей Евросоюза, прежде чем определяться с планами по дальнейшему строительству предприятий в Восточной Европе.

реклама

Источник изображения: Volkswagen

В 2021 году прежнее руководство автоконцерна приняло решение до 2030 года построить на территории Европы шесть крупных предприятий по выпуску тяговых батарей, которые к указанному сроку смогли бы ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 240 ГВт·ч. Действующее руководство Volkswagen отметило, что планы остаются в силе, но компании хотелось бы рассчитывать на какую-то финансовую поддержку со стороны властей Евросоюза.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источники Financial Times заявили, что Volkswagen задумывается о строительстве в первую очередь предприятия в Северной Америке, поскольку власти США готовы предоставить на эти цели до 10 млрд евро субсидий. В октябре прошлого года автогигант заявил, что в первые шесть месяцев 2023 года определится с местом строительства нового предприятия по выпуску тяговых батарей в Восточной Европе.