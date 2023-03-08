Ухудшение экономической ситуации в Европе одновременно с выделением властями США существенных субсидий на развитие производственных кластеров за океаном заставляет второго по величине автопроизводителя в мире пересмотреть планы по строительству предприятий, выпускающих тяговые батареи для электромобилей. Во всяком случае, как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в Financial Times, нынешнее руководство Volkswagen задумалось о необходимости получения субсидий со стороны властей Евросоюза, прежде чем определяться с планами по дальнейшему строительству предприятий в Восточной Европе.
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В 2021 году прежнее руководство автоконцерна приняло решение до 2030 года построить на территории Европы шесть крупных предприятий по выпуску тяговых батарей, которые к указанному сроку смогли бы ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 240 ГВт·ч. Действующее руководство Volkswagen отметило, что планы остаются в силе, но компании хотелось бы рассчитывать на какую-то финансовую поддержку со стороны властей Евросоюза.
Источники Financial Times заявили, что Volkswagen задумывается о строительстве в первую очередь предприятия в Северной Америке, поскольку власти США готовы предоставить на эти цели до 10 млрд евро субсидий. В октябре прошлого года автогигант заявил, что в первые шесть месяцев 2023 года определится с местом строительства нового предприятия по выпуску тяговых батарей в Восточной Европе.