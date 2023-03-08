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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen приостановил строительство предприятий по выпуску батарей в Европе, ожидая субсидий
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Ухудшение экономической ситуации в Европе одновременно с выделением властями США существенных субсидий на развитие производственных кластеров за океаном заставляет второго по величине автопроизводителя в мире пересмотреть планы по строительству предприятий, выпускающих тяговые батареи для электромобилей. Во всяком случае, как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в Financial Times, нынешнее руководство Volkswagen задумалось о необходимости получения субсидий со стороны властей Евросоюза, прежде чем определяться с планами по дальнейшему строительству предприятий в Восточной Европе.

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Источник изображения: Volkswagen

В 2021 году прежнее руководство автоконцерна приняло решение до 2030 года построить на территории Европы шесть крупных предприятий по выпуску тяговых батарей, которые к указанному сроку смогли бы ежегодно выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 240 ГВт·ч. Действующее руководство Volkswagen отметило, что планы остаются в силе, но компании хотелось бы рассчитывать на какую-то финансовую поддержку со стороны властей Евросоюза.

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Источники Financial Times заявили, что Volkswagen задумывается о строительстве в первую очередь предприятия в Северной Америке, поскольку власти США готовы предоставить на эти цели до 10 млрд евро субсидий. В октябре прошлого года автогигант заявил, что в первые шесть месяцев 2023 года определится с местом строительства нового предприятия по выпуску тяговых батарей в Восточной Европе.

#сша #электромобили #европа #volkswagen #производство #тяговые аккумуляторы
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