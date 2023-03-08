Рост начнётся только в следующем году.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По мнению экспертов IDC, в текущем году инфляционное давление и макроэкономическая неопределённость продолжат негативно влиять на спрос в сегменте ПК, и объёмы поставок соответствующего вида продукции сократятся на 10,7% до 260,8 млн штук, поскольку производителям преимущественно придётся освобождать склады от накопившейся готовой продукции.

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Источник изображения: HP Inc.

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Спрос на ПК может вернуться к росту только в 2024-2025 годах, поскольку расширившаяся за годы пандемии пользовательская база потребует обновления, а завершение жизненного цикла Windows 10 неизбежно запустит процесс модернизации корпоративных компьютерных парков. Вообще, в период с 2023 по 2027 годы объёмы поставок ПК в среднем должны расти на 2,9% ежегодно, как ожидают представители IDC, поэтому в последний год диапазона прогнозирования на мировой рынок будет поставлено около 292,8 млн ПК. Планшеты при этом будут примерно в два раза менее популярными, их поставки почти не будут увеличиваться.