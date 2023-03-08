И гораздо более дешёвыми в производстве.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Воздержавшись от внятных комментариев по поводу новой платформы для электромобилей на недавнем мероприятии Tesla для инвесторов, глава компании Илон Маск (Elon Musk), как отмечает Reuters, уже на отдельном мероприятии Morgan Stanley обмолвился, что новая платформа позволит создавать электромобили, способные основную часть времени передвигаться без вмешательства водителя.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Подобные комментарии смущают тех, кто до сих пор верил в появление такой версии программного обеспечения FSD, которое наделит такой же возможностью все электромобили Tesla, выпущенные с 2016 года. Илон Маск постепенно отходит от обещания превратить все эксплуатируемые машины марки в «роботов на колёсах», и какие-то преимущества в этой сфере начинает приписывать новым поколениям транспортных средств марки. Попутно он напомнил, что новая платформа позволит в два раза снизить себестоимость производства электромобилей по сравнению с нынешним седаном Tesla Model 3. Сборку машин на новой платформе начнёт предприятие Tesla в Мексике, которое начнёт работу до конца 2024 года.