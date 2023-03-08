Воздержавшись от внятных комментариев по поводу новой платформы для электромобилей на недавнем мероприятии Tesla для инвесторов, глава компании Илон Маск (Elon Musk), как отмечает Reuters, уже на отдельном мероприятии Morgan Stanley обмолвился, что новая платформа позволит создавать электромобили, способные основную часть времени передвигаться без вмешательства водителя.
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Подобные комментарии смущают тех, кто до сих пор верил в появление такой версии программного обеспечения FSD, которое наделит такой же возможностью все электромобили Tesla, выпущенные с 2016 года. Илон Маск постепенно отходит от обещания превратить все эксплуатируемые машины марки в «роботов на колёсах», и какие-то преимущества в этой сфере начинает приписывать новым поколениям транспортных средств марки. Попутно он напомнил, что новая платформа позволит в два раза снизить себестоимость производства электромобилей по сравнению с нынешним седаном Tesla Model 3. Сборку машин на новой платформе начнёт предприятие Tesla в Мексике, которое начнёт работу до конца 2024 года.