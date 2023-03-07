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Новости Hardware Алексей Сычёв
Лидерство китайской компании CATL на мировом рынке вызывает у Си Цзиньпина смешанные чувства
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Выслушав доклад председателя совета директоров CATL на Съезде народных представителей, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, как сообщает Reuters, поделился неоднозначными ощущениями по поводу достижения этим производителем тяговых аккумуляторов доли в 37% на мировом рынке.

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Источник изображения: Reuters

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С одной стороны, главный политический деятель КНР выразил гордость достижениями китайского производителя. С другой стороны, он призвал учитывать сопутствующие риски. По словам товарища Си, «развивающиеся отрасли должны уметь хорошо планировать, трезво оценивая ёмкость рынка и наличие рисков». Как пояснил глава китайского государства, представители промышленности не должны в одиночестве двигаться вперёд без оглядки на окружающую обстановку, ибо в конце концов конкуренты их настигнут и бизнес будет разрушен.

#китай #catl #тяговые аккумуляторы #си цзиньпин
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