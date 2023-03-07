Часть уже используемого оборудования придётся заменить.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Борьба с оборудованием Huawei и ZTE в сетях американских и европейских операторов связи началась ещё в период президентства Дональда Трампа (Donald Trump), но в Германии она явно выраженных форм принять не успела. По некоторым данным, местные операторы связи даже стали зависеть от оборудования Huawei ещё сильнее при создании сетей 5G, чем это наблюдалось при развёртывании сетей предыдущего поколения.

реклама

Как сообщает Reuters со ссылкой на издание Zeit Online, власти Германии после проведённого исследования состояния отечественных сетей связи готовы выступить с законодательным запретом на использование некоторых видов оборудования Huawei и ZTE в сетях 5G местными операторами связи.

Источник изображения: Huawei Technologies

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

О полном запрете речи не идёт, но операторам придётся выводить из эксплуатации часть оборудования, чтобы заменить его на более благонадёжное с точки зрения информационной безопасности. Как и заокеанские коллеги, власти Германии опасаются, что оборудование китайских марок позволит китайским оппонентам собирать информацию об абонентах в Европе. Представители Huawei слухи комментировать отказались, но подчеркнули, что компания является надёжным партнёром немецких компаний на протяжении уже двадцати лет.