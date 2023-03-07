Борьба с оборудованием Huawei и ZTE в сетях американских и европейских операторов связи началась ещё в период президентства Дональда Трампа (Donald Trump), но в Германии она явно выраженных форм принять не успела. По некоторым данным, местные операторы связи даже стали зависеть от оборудования Huawei ещё сильнее при создании сетей 5G, чем это наблюдалось при развёртывании сетей предыдущего поколения.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на издание Zeit Online, власти Германии после проведённого исследования состояния отечественных сетей связи готовы выступить с законодательным запретом на использование некоторых видов оборудования Huawei и ZTE в сетях 5G местными операторами связи.
О полном запрете речи не идёт, но операторам придётся выводить из эксплуатации часть оборудования, чтобы заменить его на более благонадёжное с точки зрения информационной безопасности. Как и заокеанские коллеги, власти Германии опасаются, что оборудование китайских марок позволит китайским оппонентам собирать информацию об абонентах в Европе. Представители Huawei слухи комментировать отказались, но подчеркнули, что компания является надёжным партнёром немецких компаний на протяжении уже двадцати лет.