Просто ему удобнее так думать.

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Издание Barron’s продолжает анализировать события минувшей недели, которая подарила миру мероприятие Tesla для инвесторов. Илон Маск (Elon Musk) напомнил, что к 2030 году компания постарается наладить выпуск 20 млн электромобилей ежегодно, и продукция Tesla к тому времени будет предлагаться в ассортименте 10 разных моделей. Как выясняется, глава компании провёл весьма характерные аналогии, призванные обеспечить этим планам какое-то убедительное обоснование.

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Источник изображения: Getty Images

Отметим, что 10 моделей — это не так уж много, особенно с учётом готовности Tesla увеличить выпускаемый ассортимент электромобилей до шести моделей уже к концу этого года (если считать пикап Cybertruck и грузовик Semi). Компактный электромобиль на новой платформе, автоматическое такси и второе поколение Roadster по сути выбирают всю квоту на расширение модельной гаммы Tesla до 2030 года, но Илон Маск убеждён, что большее разнообразие попросту не будет востребовано рынком.

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Маск заявил, что когда-то на рынке были сотни моделей складных мобильных телефонов, но сейчас всё свелось к однообразию формфактора. Нечто подобное, по его словам, произойдёт и в сегменте электромобилей. Впрочем, в действительности миллиардер пытается выдать собственные интересы за «руку рынка», ведь компания добивается феноменальных показателей прибыльности за счёт вертикальной интеграции производства и унификации модельного ряда. Выпускать и регулярно обновлять более разнообразный ассортимент моделей компании просто невыгодно. Она пытается компенсировать это «программной эволюцией» возможностей бортовой электроники, но каких-то компоновочных решений ряду клиентов просто не будет хватать — например, если им категорически нужен минивэн.