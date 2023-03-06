Издание Barron’s продолжает анализировать события минувшей недели, которая подарила миру мероприятие Tesla для инвесторов. Илон Маск (Elon Musk) напомнил, что к 2030 году компания постарается наладить выпуск 20 млн электромобилей ежегодно, и продукция Tesla к тому времени будет предлагаться в ассортименте 10 разных моделей. Как выясняется, глава компании провёл весьма характерные аналогии, призванные обеспечить этим планам какое-то убедительное обоснование.
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Отметим, что 10 моделей — это не так уж много, особенно с учётом готовности Tesla увеличить выпускаемый ассортимент электромобилей до шести моделей уже к концу этого года (если считать пикап Cybertruck и грузовик Semi). Компактный электромобиль на новой платформе, автоматическое такси и второе поколение Roadster по сути выбирают всю квоту на расширение модельной гаммы Tesla до 2030 года, но Илон Маск убеждён, что большее разнообразие попросту не будет востребовано рынком.
Маск заявил, что когда-то на рынке были сотни моделей складных мобильных телефонов, но сейчас всё свелось к однообразию формфактора. Нечто подобное, по его словам, произойдёт и в сегменте электромобилей. Впрочем, в действительности миллиардер пытается выдать собственные интересы за «руку рынка», ведь компания добивается феноменальных показателей прибыльности за счёт вертикальной интеграции производства и унификации модельного ряда. Выпускать и регулярно обновлять более разнообразный ассортимент моделей компании просто невыгодно. Она пытается компенсировать это «программной эволюцией» возможностей бортовой электроники, но каких-то компоновочных решений ряду клиентов просто не будет хватать — например, если им категорически нужен минивэн.