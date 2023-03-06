В середине января Tesla уже снижала стоимость своих флагманских электромобилей Model S и Model X на $10 000 и $11 000 соответственно, но агентство Bloomberg этим утром обнаружило, что новую неделю компания начинает со снижения цен на $5000 в первом случае и на $10 000 во втором. По сути, начальные комплектации Model S и Model X теперь оказываются дешевле $100 000, как было ранее.
реклама
Самая доступная Tesla Model S, которая предлагается только в полноприводном исполнении, клиентами в США теперь может быть приобретена за $89 990 без ожидания в очереди, трёхмоторный вариант Plaid стоит на $20 000 дороже. Флагманский кроссовер Tesla Model X оценивается минимум в $99 990, а вариант Plaid с тремя электродвигателями и улучшенной динамикой оказывается на $10 000 дороже. Сроки ожидания не превышают двух месяцев, что с учётом недавних задержек с поставками из-за проведённого рестайлинга не так уж много.