Налетай, подешевело!

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В середине января Tesla уже снижала стоимость своих флагманских электромобилей Model S и Model X на $10 000 и $11 000 соответственно, но агентство Bloomberg этим утром обнаружило, что новую неделю компания начинает со снижения цен на $5000 в первом случае и на $10 000 во втором. По сути, начальные комплектации Model S и Model X теперь оказываются дешевле $100 000, как было ранее.

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Источник изображения: Tesla

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Самая доступная Tesla Model S, которая предлагается только в полноприводном исполнении, клиентами в США теперь может быть приобретена за $89 990 без ожидания в очереди, трёхмоторный вариант Plaid стоит на $20 000 дороже. Флагманский кроссовер Tesla Model X оценивается минимум в $99 990, а вариант Plaid с тремя электродвигателями и улучшенной динамикой оказывается на $10 000 дороже. Сроки ожидания не превышают двух месяцев, что с учётом недавних задержек с поставками из-за проведённого рестайлинга не так уж много.