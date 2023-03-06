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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Без доступа к импортному оборудованию Китаю будет сложно развивать полупроводниковую отрасль
Местные производители привыкли идти путём копирования западных образцов.
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В декабре агентство Reuters сообщило, что власти КНР выделили $140 млрд на субсидирование покупок китайскими производителями чипов китайского же литографического оборудования, а также другие меры поддержки отечественной полупроводниковой отрасли. Эксперты отмечают, что сами по себе финансовые вливания всех проблем не решат, если у китайских производителей оборудования не будет доступа к зарубежными технологиям и образцам продукции конкурентов.

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Источник изображения: Reuters

По сути, один из немногих производителей литографического оборудования в Китае — шанхайская компания SMEE, была основана в 2002 году, и первые образцы продукции были изготовлены путём копирования зарубежного оборудования и изучения патентов в открытых источниках. К настоящему моменту SMEE обрела способность выпускать оборудование для производства 90-нм чипов, но дальнейший прогресс затруднён отсутствием доступа к зарубежным образцам для копирования. Даже если бы подобное оборудование нового поколения китайским специалистам и удалось бы воспроизвести, то вряд ли они смогли бы его грамотно обслуживать и ремонтировать.

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Китайские производители чипов теперь жалуются и на невозможность обслуживать купленное за пределами страны импортное оборудование, поскольку санкции подразумевают и запрет на сервисное обслуживание, которое ранее предусматривалось поставщиком.

#полупроводники #литографическое производство #китай
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