Как правило, об отзыве электромобилей Tesla в США нам приходится слышать в связи с необходимостью внести поправки в программное обеспечение, и соответствующие изменения вообще не требуют визита в сервис, поскольку обновление «прилетает по воздуху». Тем необычнее ситуация, которую описывает Reuters со ссылкой на официальную документацию на сайте регуляторов США.
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Агентство NHTSA, отвечающее в стране за безопасность дорожного движения, выявило, что в ряде выпущенных в прошлом и текущем году кроссоверов Tesla Model Y недостаточно хорошо закреплены сидения заднего ряда, и это может представлять опасность в случае столкновения. Под отзыв попадают 3470 электромобилей, реализованных на территории США. Специалистам предстоит проверить момент затяжки креплений сидения заднего ряда и при необходимости довести его до нормативных значений. Сообщается, что вина в этом дефекте лежит на одном из поставщиков комплектующих на конвейеры Tesla, профилактическая работа на производстве тоже проведена.
Это не первый случай наличия у электромобилей проблем с безопасностью из-за резьбовых крепёжных элементов. Старт продаж кроссоверов Toyota bZ4X тоже задержался из-за необходимости устранить дефект крепления колёсных дисков к ступицам, который мог вызывать произвольное отделение колёс во время движения. Какими бы ни были совершенными электромобили, порой их подводят банальные механические дефекты.