Из-за слабых креплений сидений заднего ряда.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как правило, об отзыве электромобилей Tesla в США нам приходится слышать в связи с необходимостью внести поправки в программное обеспечение, и соответствующие изменения вообще не требуют визита в сервис, поскольку обновление «прилетает по воздуху». Тем необычнее ситуация, которую описывает Reuters со ссылкой на официальную документацию на сайте регуляторов США.

реклама

Источник изображения: Reuters

Агентство NHTSA, отвечающее в стране за безопасность дорожного движения, выявило, что в ряде выпущенных в прошлом и текущем году кроссоверов Tesla Model Y недостаточно хорошо закреплены сидения заднего ряда, и это может представлять опасность в случае столкновения. Под отзыв попадают 3470 электромобилей, реализованных на территории США. Специалистам предстоит проверить момент затяжки креплений сидения заднего ряда и при необходимости довести его до нормативных значений. Сообщается, что вина в этом дефекте лежит на одном из поставщиков комплектующих на конвейеры Tesla, профилактическая работа на производстве тоже проведена.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это не первый случай наличия у электромобилей проблем с безопасностью из-за резьбовых крепёжных элементов. Старт продаж кроссоверов Toyota bZ4X тоже задержался из-за необходимости устранить дефект крепления колёсных дисков к ступицам, который мог вызывать произвольное отделение колёс во время движения. Какими бы ни были совершенными электромобили, порой их подводят банальные механические дефекты.