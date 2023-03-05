Аналитики Jon Peddie Research подвели итоги четвёртого квартала для рынка дискретных видеокарт, установив, что последовательно поставки данного вида компонентов выросли на 7,8% до 7,3 млн штук, но в годовом сравнении сократились на 27,4%. Выручка от их реализации последовательно выросла на $0,04 млрд до $4,1 млрд.
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Видеокарты Intel, пока представленные ассортиментом моделей Arc A770 и A750, присутствуют в статистике Jon Peddie Research с третьего квартала прошлого года, тогда они успели занять 3% рынка дискретной графики. Компании AMD достались 10%, а NVIDIA занимала 87%. В четвёртом квартале доля NVIDIA сократилась на три процентных пункта, а вот Intel и AMD прибавили по 2 и 1 процентному пункту соответственно.
Если же сравнивать четвёртый квартал 2022 года с аналогичным периодом предыдущего, то доля AMD сократилась с 23 до 11%, а NVIDIA укрепила свои позиции с 77 до 84%. Количество отгруженных в четвёртом квартале видеокарт AMD последовательно выросло на 21,2%, но сократилось на 62,2% год к году. В случае с NVIDIA наблюдался последовательной прирост на 4% и снижение на 22% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. Аналитики отмечают, что популярности GeForce RTX 4090 не помешала даже высокая стоимость этой новинки NVIDIA.