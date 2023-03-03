Издание Nikkei Asian Review получило возможность взять интервью у финансового директора Qualcomm Акаша Палкхивалы (Akash Palkhiwal) во время его визита в Токио. Прежде всего, представитель компании назвал автомобильную промышленность и робототехнику теми отраслями японской экономии, в которых хотел бы расширить сотрудничество с местными компаниями. Во-вторых, он дал понять, что потенциал роста выручки в сегменте смартфонов себя ещё не исчерпал.
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По мере развития технологий, как считает финансовый директор Qualcomm, мобильные устройства будут переходить на всё более дорогие чипы, их концентрация будет увеличиваться, и даже если ёмкость рынка смартфонов как таковых перестанет расти, компания сможет наращивать профильную выручку ещё довольно долго.
В случае с автопромом Qualcomm готова расширять сотрудничество с японскими производителями, предоставляя им свои различные решения. Nissan и Toyota уже используют компоненты Qualcomm для развития телематических сервисов, а совместное предприятие Honda и Sony с 2026 года будет выпускать электромобиль Afeela, который Qualcomm обеспечит чипами не только для цифровой панели приборов и развлекательной системы, но и частичного автопилота. Наконец, промышленная автоматизация тоже требует развития сферы Интернета вещей, а японские производители традиционно сильны в робототехнике, поэтому Qualcomm надеется на плодотворное сотрудничество с ними.