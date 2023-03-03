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Новости Hardware Алексей Сычёв
Чиновники в США обсуждают возможность ужесточения санкций в отношении Huawei Technologies
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Китайская компания Huawei Technologies одной из первой попала под сосредоточенные санкции США, которые уже стоили ей потерянного статуса крупнейшего поставщика смартфонов в мире и некоторой доли на рынке базовых станций. К слову, пока она в последнем сегменте занимает 30% мирового рынка, оставаясь крупнейшим игроком. По данным Nikkei Asian Review, власти США сейчас вынашивают идею дальнейшего ужесточения адресных санкций против Huawei.

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Источник изображения: AP

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Сейчас американские компании типа Intel и Qualcomm сохраняют возможность легально поставлять свои компоненты для нужд Huawei Technologies, получив соответствующие лицензии в профильном ведомстве США. Это послабление планируется отменить, заодно усилив контроль за экспортом американских технологий и компонентов из третьих стран. Новый этап санкций, если он будет таким образом реализован, подорвёт позиции Huawei как на рынке базовых станций, так и в сфере облачных технологий.

#huawei #сша #китай #санкции #huawei technologies
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