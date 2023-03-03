Перекроются поставки любых изделий и технологий американского происхождения.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Китайская компания Huawei Technologies одной из первой попала под сосредоточенные санкции США, которые уже стоили ей потерянного статуса крупнейшего поставщика смартфонов в мире и некоторой доли на рынке базовых станций. К слову, пока она в последнем сегменте занимает 30% мирового рынка, оставаясь крупнейшим игроком. По данным Nikkei Asian Review, власти США сейчас вынашивают идею дальнейшего ужесточения адресных санкций против Huawei.

реклама

Источник изображения: AP

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сейчас американские компании типа Intel и Qualcomm сохраняют возможность легально поставлять свои компоненты для нужд Huawei Technologies, получив соответствующие лицензии в профильном ведомстве США. Это послабление планируется отменить, заодно усилив контроль за экспортом американских технологий и компонентов из третьих стран. Новый этап санкций, если он будет таким образом реализован, подорвёт позиции Huawei как на рынке базовых станций, так и в сфере облачных технологий.