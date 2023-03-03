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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell считает, что редкий кризис на рынке ПК длится более шести кварталов
Но в ближайшие месяцы выручка продолжит снижаться.
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Было бы странно, если квартальная отчётность Dell Technologies радикально отличалась от финансовой статистики конкурирующей компании HP Inc. Квартальная выручка сократилась на 11% в годовом сравнении, до $25 млрд. При этом годовая выручка выросла до рекордных $102,3 млрд, увеличившись на один процент.

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Источник изображения: Dell Technologies

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Серверное направление и системы хранения данных увеличило квартальную выручку компании на 7% до $9,9 млрд. Непосредственно серверное направление увеличило выручку на 5%, системы хранения данных — на 10%. Клиентские решения сократили выручку на 23% до $13,4 млрд. Коммерческое направление ПК сократило выручку на 17%, потребительское — на все 40%. В текущем квартале Dell ожидает столкнуться со снижением выручки на 17-21% по сравнению с прошлым. По итогам всего года выручка может сократиться на 12-18%, как считает руководство компании. Оно же утверждает, что кризисы на рынке ПК обычно не длятся более шести кварталов, и проданные в 2020 году более 62 млн ноутбуков рано или поздно потребуют обновления.

#аналитика #финансы #ноутбуки #dell
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