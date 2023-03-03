Но в ближайшие месяцы выручка продолжит снижаться.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Было бы странно, если квартальная отчётность Dell Technologies радикально отличалась от финансовой статистики конкурирующей компании HP Inc. Квартальная выручка сократилась на 11% в годовом сравнении, до $25 млрд. При этом годовая выручка выросла до рекордных $102,3 млрд, увеличившись на один процент.

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Источник изображения: Dell Technologies

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Серверное направление и системы хранения данных увеличило квартальную выручку компании на 7% до $9,9 млрд. Непосредственно серверное направление увеличило выручку на 5%, системы хранения данных — на 10%. Клиентские решения сократили выручку на 23% до $13,4 млрд. Коммерческое направление ПК сократило выручку на 17%, потребительское — на все 40%. В текущем квартале Dell ожидает столкнуться со снижением выручки на 17-21% по сравнению с прошлым. По итогам всего года выручка может сократиться на 12-18%, как считает руководство компании. Оно же утверждает, что кризисы на рынке ПК обычно не длятся более шести кварталов, и проданные в 2020 году более 62 млн ноутбуков рано или поздно потребуют обновления.