Компания MSI официально представила материнскую плату MAG X670E Tomahawk WIFI для процессоров AMD Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D. В новинке используется восьмислойный текстолит и 17-фазная подсистема питания, построенная по схеме 14+2+1. Ещё на плате есть два 8-контактных разъёма EPS для питания процессора, а сама она силовые фазы на 80 А.
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Материнская плата MAG X670E Tomahawk WIFI поддерживает оперативную память со скоростью вплоть до 6600+ МГц (обеспечивается профилями разгона AMD EXPO). Из важных разъёмов на плате присутствуют:
- PCIe 5.0 x16;
- два PCIe 4.0 x16;
- PCIe 3.0 x1;
- HDMI 2.1;
- DisplayPort 1.4;
- два USB Type-C (один из них принадлежит поколению Gen2x2);
- 2,5-гигабитный сетевой разъём LAN;
- несколько USB Type-A;
- два слота для NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0;
- два слота для NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0.
Также плата оснащена 8-канальным аудиоконтроллером, четырьмя SATA III, а три из четырёх разъёмов M.2 оснащены штатными радиаторами охлаждения. MAG X670E Tomahawk WIFI поддерживает беспроводные стандарты Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.
Охлаждение материнской платы обеспечивается большим радиатором системы питания и технологией M.2 Shield Frozr (те самые штатные радиаторы охлаждения). Новинка имеет дополнительные точки пайки и усилена стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений.
Производитель напоминает, что его платы используют усовершенствованный слот PCI-E SMT(Surface Mount Technology) для уменьшения помех и электрических шумов.