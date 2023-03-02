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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MSI анонсировала материнскую плату MAG X670E Tomahawk WIFI для процессоров AMD Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D
Заявлена поддержка оперативной памяти со скоростью вплоть до 6600+ МГц.
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Компания MSI официально представила материнскую плату MAG X670E Tomahawk WIFI для процессоров AMD Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D. В новинке используется восьмислойный текстолит и 17-фазная подсистема питания, построенная по схеме 14+2+1. Ещё на плате есть два 8-контактных разъёма EPS для питания процессора, а сама она силовые фазы на 80 А.

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Материнская плата MAG X670E Tomahawk WIFI поддерживает оперативную память со скоростью вплоть до 6600+ МГц (обеспечивается профилями разгона AMD EXPO). Из важных разъёмов на плате присутствуют:

  • PCIe 5.0 x16;
  • два PCIe 4.0 x16;
  • PCIe 3.0 x1;
  • HDMI 2.1;
  • DisplayPort 1.4;
  • два USB Type-C (один из них принадлежит поколению Gen2x2);
  • 2,5-гигабитный сетевой разъём LAN;
  • несколько USB Type-A;
  • два слота для NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0;
  • два слота для NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0.

Также плата оснащена 8-канальным аудиоконтроллером, четырьмя SATA III, а три из четырёх разъёмов M.2 оснащены штатными радиаторами охлаждения. MAG X670E Tomahawk WIFI поддерживает беспроводные стандарты Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Охлаждение материнской платы обеспечивается большим радиатором системы питания и технологией M.2 Shield Frozr (те самые штатные радиаторы охлаждения). Новинка имеет дополнительные точки пайки и усилена стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений.

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Производитель напоминает, что его платы используют усовершенствованный слот PCI-E SMT(Surface Mount Technology) для уменьшения помех и электрических шумов.

#mag x670e tomahawk wifi #материнские платы: msi
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