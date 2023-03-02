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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Издание Financial Times делится со своими подписчиками подробностями об очередных злоключениях китайского совместного предприятия Arm China, из структуры собственников которого британский разработчик процессорных архитектур попытался выйти ещё в июне прошлого года. Принадлежащие ему 47,33% акций Arm China должны перейти под контроль дочерней структуры SoftBank, но китайские чиновники до сих пор не зарегистрировали сделку в окончательном виде.

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Источник изображения: FT/Kyodo

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Обычно на все бюрократические процедуры уходит не более 10 дней, но в случае с Arm China местные чиновники тянут резину уже несколько месяцев. По мнению анонимных китайских источников, местные власти считают сотрудничество с Arm более надёжным с точки зрения сохранения доступа к одноимённым процессорным архитектурам, чем работу с SoftBank. Хотя последняя и является владельцем британского холдинга Arm, она стремится до конца года вывести его на IPO, а долю в капитале Arm China может продать третьим компаниям. Китайские власти просто боятся, что отечественные разработчики процессоров останутся без доступа к Arm-архитектурам.