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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай не хочет перехода Arm China под контроль японской SoftBank
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Издание Financial Times делится со своими подписчиками подробностями об очередных злоключениях китайского совместного предприятия Arm China, из структуры собственников которого британский разработчик процессорных архитектур попытался выйти ещё в июне прошлого года. Принадлежащие ему 47,33% акций Arm China должны перейти под контроль дочерней структуры SoftBank, но китайские чиновники до сих пор не зарегистрировали сделку в окончательном виде.

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Источник изображения: FT/Kyodo

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Обычно на все бюрократические процедуры уходит не более 10 дней, но в случае с Arm China местные чиновники тянут резину уже несколько месяцев. По мнению анонимных китайских источников, местные власти считают сотрудничество с Arm более надёжным с точки зрения сохранения доступа к одноимённым процессорным архитектурам, чем работу с SoftBank. Хотя последняя и является владельцем британского холдинга Arm, она стремится до конца года вывести его на IPO, а долю в капитале Arm China может продать третьим компаниям. Китайские власти просто боятся, что отечественные разработчики процессоров останутся без доступа к Arm-архитектурам.

#полупроводники #процессоры #arm #китайские процессоры
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