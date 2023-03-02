Скорее всего, он будет выпускаться уже по технологии второго поколения.

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Ресурс DigiTimes сообщает, что Apple в этом году всё же перейдёт на использование 3-нм процессоров собственной разработки, которые по соответствующей технологии будут производиться компанией TSMC. Вполне ожидаемо, что первыми новые процессоры примерят смартфоны серии iPhone, которые выйдут осенью текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Подобный переход предсказывался ещё в прошлом году, но актуальное поколение iPhone сохранило приверженность 5-нм техпроцессу производства мобильных процессоров. Помимо смены техпроцесса, чипы нового поколения наверняка предложат повышение быстродействия и расширение функциональности, поэтому участники рынка рассчитывают на рост спроса на новое поколение смартфонов Apple.