Выручка компании в этом сегменте увеличилась на 62%.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В свежем отчёте Counterpoint Research говорится о том, что в целом 2022 год для рынка серверных компонентов был не очень благоприятным, и выручка от реализации центральных процессоров сократилась на 4,4%. При этом выручка компании AMD на этом направлении выросла на 62%, что позволило ей за год увеличить свою долю в сегменте с 11,74 до 19,84%. Соответственно, компания Intel утратила позиции, сократив свою долю с 80,71 до 70,77%.

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Источник изображения: AMD

Выручка Intel от реализации серверных процессоров при этом упала на 16%. Нашлось место и для прочих игроков рынка, которые опираются главным образом на архитектуру Arm. Сообща они впервые по итогам прошлого года выручили $1 млрд. Лидерами в этой нише оказались Ampere, Amazon (Graviton) и Alibaba (Yitian). В текущем полугодии когорту поставщиков Arm-совместимых процессоров для серверного применения пополнит NVIDIA со своими решениями семейства Grace.

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Примечательно, что AMD подобных успехов в 2022 году добилась преимущественно за счёт экспансии процессоров EPYC поколения Milan, которое сейчас не является самым свежим, просто преемники семейства Genoa ещё не успели получить достаточного распространения. Именно AMD во многом способствовала тому, что спрос на услуги TSMC по выпуску 5-нм чипов вырос в прошлом году на 85%. Серверные процессоры проникают на рынок с некоторой задержкой, поэтому выпуск 5-нм изделий для AMD тайваньская TSMC была вынуждена начинать заблаговременно.