Отчитавшись об итогах четвёртого квартала ещё в конце января, компания AMD протянула с публикацией годового отчёта по форме 10-K до конца февраля. Этот документ позволяет получить более чёткое представление о том, за счёт чего снижалась, например, выручка компании в сегменте клиентских продуктов. Напомним, она по итогам года сократилась на 10% до $6,9 млрд.
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Как поясняется в форме 10-K, поставки клиентских изделий AMD в прошлом году сократились в натуральном выражении на 24%, при этом средняя цена их реализации выросла на 19%. По сути, речь идёт о процессорах Ryzen всех актуальных разновидностей, поскольку графические решения AMD проходят по другой статье отчётности. Компания объясняет рост средней цены реализации ростом популярности более дорогих мобильных процессоров. Сокращение объёмов поставок объясняется как ухудшением макроэкономических условий, так и возникновением во втором полугодии излишков продукции.
Рост выручки на 21% до $6,8 млрд в игровом сегменте по итогам прошлого года компания AMD объясняет ростом спроса на компоненты для игровых консолей, который смог перевесить сокращение объёмов реализации дискретной графики на фоне ухудшения макроэкономической ситуации.