Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки клиентских продуктов AMD в прошлом году сократились на 24%
Но средняя цена их реализации выросла на 19%.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Отчитавшись об итогах четвёртого квартала ещё в конце января, компания AMD протянула с публикацией годового отчёта по форме 10-K до конца февраля. Этот документ позволяет получить более чёткое представление о том, за счёт чего снижалась, например, выручка компании в сегменте клиентских продуктов. Напомним, она по итогам года сократилась на 10% до $6,9 млрд.

реклама

Источник изображения: AMD

Как поясняется в форме 10-K, поставки клиентских изделий AMD в прошлом году сократились в натуральном выражении на 24%, при этом средняя цена их реализации выросла на 19%. По сути, речь идёт о процессорах Ryzen всех актуальных разновидностей, поскольку графические решения AMD проходят по другой статье отчётности. Компания объясняет рост средней цены реализации ростом популярности более дорогих мобильных процессоров. Сокращение объёмов поставок объясняется как ухудшением макроэкономических условий, так и возникновением во втором полугодии излишков продукции.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Рост выручки на 21% до $6,8 млрд в игровом сегменте по итогам прошлого года компания AMD объясняет ростом спроса на компоненты для игровых консолей, который смог перевесить сокращение объёмов реализации дискретной графики на фоне ухудшения макроэкономической ситуации.

#amd #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В четвёртом квартале поставки настольных видеокарт последовательно выросли на 7,8%
Выкупом активов Toshiba готовы заниматься преимущественно японские инвесторы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
90
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
9
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
47
Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
83
Портативный игровой компьютер своими руками
71
В Мали потерпел крушение беспилотник MQ-9 Reaper французских ВКС стоимостью 30 млн долларов
2
10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году
16
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
36
Результаты производительности Intel Arc A750 в подборке игровых и синтетических тестов
17
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
8

Сейчас обсуждают

Рядовой
12:59
Слабак ни одной фотки не выложил. Ты не мужчина.
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Михаил Авраменко
12:59
Ну их-то точно есть за что.
СМИ: Украина получит бомбы JDAM-ER – их могут использовать для совершения военных преступлений
Appengamer
12:59
Вроде, уже была??? Ядерная война 19 века - описание в документах и архивах. Гибель Енисейска https://www.youtube.com/watch?v=DlNIxR3dyTA
Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию
Mr Manhattan
12:58
Ахах ты сейчас головкой члена дотронулся до горлышка, получается ты сейчас сам у себя oтcocaл
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Рядовой
12:56
Шешан давай гвоздиками меряться. У меня вот, а ты сфоткай свою фитюльку. Если она у тебя есть.
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Mr Manhattan
12:55
Это тебе мужики нравятся вонючие небритые, А мне нравится женщины, у них у волос нигде нету.
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
JAX1979
12:53
Вы, наверное имели ввиду разница не заметна между 3070 с 3060ти.
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
Сергей Лилишенцев
12:53
Не к ночи будь помянут Егорка Гайдар "изрёк" "невероятную мудрость" - неважно, по какой цене товар, главное, чтобы он был на прилавке (почти цитата)
Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
Рядовой
12:53
"Ещё как можно," Не понял, ты сейчас подтвердил что ты с мужиками шпилишся?
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Mr Manhattan
12:52
Ещё как можно, я мужчина это во-первых. Мне нравятся девушки, красивые, стройные.
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем