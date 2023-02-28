Но в целом поставки графических решений сократились на 38%.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В какой-то степени поддержать оптимизм руководства NVIDIA по поводу роста спроса на новые видеокарты семейства Ada Lovelace призван отчёт Jon Peddie Research за четвёртый квартал прошлого года, который говорит, что поставки настольных видеокарт по сравнению с третьим кварталом выросли на 7,8%. В целом же исследование посвящено положению дел на рынке графических решений, включая интегрированную в центральные процессоры графику.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Непосредственно объёмы продаж центральных процессоров в прошлом квартале сократились на 17,4% последовательно и на 35,3% год к году, поэтому общее снижение количества отгруженных графических решений составило 38%, причём если в настольном сегменте оно ограничилось 24%, то в сегменте ноутбуков достигло серьёзных 43%. AMD свои поставки сократила на 12,7%, Intel на 16,5%, а NVIDIA отделалась 11,7% и смогла сохранить второе место в сегменте с долей 17%. NVIDIA продемонстрировала положительную динамику в доле рынка (+0,68 п.п.), AMD свою долю увеличила на 0,4 п.п., а Intel уступила конкурентам искомые 1,1 п.п. Впрочем, она всё равно контролирует 71% рынка графических решений. Последовательно поставки графических решений в четвёртом квартале сократились на 15,3%.