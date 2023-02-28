Либо строить детские сады, либо компенсировать затраты на содержание детей в течение рабочего дня.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как поясняет Bloomberg, американские чиновники при распределении субсидий на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории США будут требовать от соискателей гарантий по материальной поддержке сотрудников с детьми. Компаниям будет разрешено тратить часть получаемых от государства средств на строительство детских садов или выплату компенсаций сотрудникам, которые отправляют своих детей в подобные заведения по месту жительства.

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Источник изображения: Getty Images

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Во время пандемии родители часто оставались с детьми дома, поэтому компании прекратили субсидировать содержание малолетних детей в профильных учреждениях, но теперь данная льгота должна быть восстановлена. Считается, что подобные меры позволят привлечь в отрасль больше женщин. Чиновники США ставят перед собой цель до конца десятилетия обучить и трудоустроить не менее одного миллиона женщин.