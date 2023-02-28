Как поясняет Bloomberg, американские чиновники при распределении субсидий на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории США будут требовать от соискателей гарантий по материальной поддержке сотрудников с детьми. Компаниям будет разрешено тратить часть получаемых от государства средств на строительство детских садов или выплату компенсаций сотрудникам, которые отправляют своих детей в подобные заведения по месту жительства.
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Во время пандемии родители часто оставались с детьми дома, поэтому компании прекратили субсидировать содержание малолетних детей в профильных учреждениях, но теперь данная льгота должна быть восстановлена. Считается, что подобные меры позволят привлечь в отрасль больше женщин. Чиновники США ставят перед собой цель до конца десятилетия обучить и трудоустроить не менее одного миллиона женщин.