Деятельность Илона Маска (Elon Musk) в качестве нового владельца и генерального директора Twitter оказала подавляющее влияние на динамику курса акций Tesla, а потому к началу декабря миллиардер утратил статус богатейшего человека в мире по версии Bloomberg. Заодно Маск стал первым человеком, потерявшим за год условные $200 млрд состояния. Текущий год он начал с капиталом не более $137 млрд.
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Его главный конкурент, 73-летний Бернар Арно (Bernard Arnault), на протяжении почти трёх месяцев сохранял право считаться богатейшим человеком планеты, его состояние на данный момент оценивается в $185,3 млрд. Однако, с начала года акции Tesla выросли в цене почти вдвое, и это позволило активам Илона Маска увеличиться в стоимости до $187,1 млрд. Формальное лидерство в рейтинге Bloomberg, таким образом, Илон Маск себе вернул. Кстати, по версии Forbes глава Tesla всё ещё сохраняет второе место с $198 млрд капитала, до Бернара Арно ему осталось около $8 млрд.