Это больше, чем планировалось изначально.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей японской марки, в ассортименте легковых автомобилей Nissan к 2030 году 55% будут формировать электромобили и гибриды. Данная цель является более агрессивной версией первоначального плана, который предусматривал доведение этого показателя к концу десятилетия до 50%.

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Источник изображения: Nissan

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Планы Nissan по выводу на рынок новых электрифицированных автомобилей тоже стали более решительными. Вместо 23 новых моделей к 2030 году на рынок выйдут 27, причём аккумуляторными электромобилями из них будут 19 вместо первоначально заложенных 15 штук. Не собирается компания упускать исторический шанс и на американском рынке электромобилей. Помимо их сборки в штате Теннесси компания предусмотрит на другом предприятии в том же штате выпуск компонентов силовой установки для электромобилей. Но даже в этом случае продукция Nissan местной сборки сможет претендовать на государственные субсидии США лишь с 2026 года.