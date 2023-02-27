Дефицит чипов отступает, но покупать машин стали меньше.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

По мнению многих участников рынка, в последние месяцы ситуация с доступностью чипов на автомобильном направлении улучшается, поэтому у производителей транспортных средств появилась возможность увеличить объёмы выпуска продукции. Как сообщает Bloomberg, крупнейший автопроизводитель — корпорация Toyota Motor, по итогам января действительно смогла увеличить объёмы выпуска транспортных средств на 8,4% до 819 727 штук по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Источник изображения: Toyota Motor

Примечательно, что объёмы продаж автомобилей марок Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino в январе при этом сократились на 3,6% до 795 847 машин. По сути, компания не успела продать около 25 000 автомобилей, что вполне нормально, но именно снижение объёмов продаж в данной ситуации настораживает обывателя. Кстати, на домашнем рынке Японии продажи машин перечисленных марок растут уже третий месяц подряд, а в январе они увеличились сразу на 18% до 186 998 штук. Возможно, в глобальном масштабе положительной динамике продаж не способствуют сохраняющиеся проблемы с логистикой.

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В марте в календаре Toyota Motor завершается фискальный год. Компания не стала пересматривать прогноз на этот период с точки зрения операционной прибыли — она по-прежнему рассчитывает получить где-то $17,6 млрд.