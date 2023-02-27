Переход на тёмную сторону начинается поэтапно.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Прототипы электрического пикапа Tesla Cybertruck уже вовсю колесят по Калифорнии, привлекая внимание всё новых очевидцев. Эволюционные изменения во внешности этих транспортных средств становятся заметнее с каждым новым фото или видеороликом. На самом свежем прототип выделяется тёмным покрытием капота и крышки грузового отсека. Данный элемент конструкции появился на прототипах Cybertruck относительно недавно, хотя был предусмотрен изначально. Предполагается, что эти своего рода рольставни способны в разложенном состоянии выдержать вес взрослого человека.

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Источник изображения: What’s Inside

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Компания Tesla также запатентовала подобную крышку грузового отсека со встроенными солнечными панелями. Илон Маск (Elon Musk) даже заявлял, что за сутки такие панели в хорошую ясную погоду могут обеспечить до 24 км дополнительного запаса хода. Вряд ли в конкретном случае тёмное покрытие является именно солнечными панелями. Внешние кузовные детали Tesla Cybertruck должны быть выполнены из нержавеющей стали, лакокрасочное покрытие для них производителем не предусматривается, но Маск ранее пояснял, что изменить цвет кузова легко можно посредством нанесения специальной плёнки. Поскольку и на крыше прототипа на фото виднеется какой-то материал, можно предположить, что в этом случае изменение цвета как раз достигнуто нанесением плёнки.