А вы говорите — всё ушло на новые куртки.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K позволил выяснить, какие расходы компания несла в отчётном периоде, и какую долю от совокупной выручки они составляли. Возмущённые ростом цен на видеокарты марки потребители, возможно, смогут относиться к компании чуть более снисходительно, когда узнают, как в прошлом году изменились затраты NVIDIA на исследования и разработки.

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Источник изображения: NVIDIA

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Итак, в абсолютном измерении расходы на НИОКР выросли в прошлом году с $5,27 до $7,34 млрд, на внушительные 39%. При этом доля этих расходов по отношению к выручке компании выросла с 19,6 до 27,2%. Административные и маркетинговые расходы при этом выросли на скромные 13% с $2,17 до $2,44 млрд. Соответственно, их доля по отношению к выручке увеличилась с 8 до 9,1%. А ещё компании NVIDIA в прошлом году пришлось пожертвовать пятью процентами выручки из-за срыва сделки по покупке активов Arm, поскольку она была вынуждена выплатить SoftBank отступные в размере $1,35 млрд.