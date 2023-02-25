Шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson, как сообщает CNBC, в рамках принятого в декабре плана по сокращению издержек уволит около 8500 сотрудников в разных странах. Таким образом, к следующему году численность персонала компании во всём мире сократится примерно на 8%.
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По словам представителей компании, основная часть увольнений произойдёт в текущем полугодии, но некоторые позиции будут сокращены в 2024 году. В каждой из стран присутствия Ericsson обязуется действовать в соответствии с местным законодательством и сложившейся практикой в области трудовых отношений. О любых изменениях, касающихся отдельных сотрудников, те будут уведомляться в первую очередь. В прошлом году компания по примеру Nokia свернула свою деятельность в России.