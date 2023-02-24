Возможно, они достигнут дна уже в этом квартале.

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

До недавних пор отраслевые аналитики искали только факторы, негативно влияющие на рыночную ситуацию в сегменте полупроводниковых компонентов, но успех чат-ботов типа ChatGPT вдохновил экспертов на использование соответствующей идеи для формирования переломного момента. Как сообщает DigiTimes, традиционные отраслевые источники убеждены, что распространение технологий генеративного искусственного интеллекта позволит рынку микросхем оперативной памяти восстановиться после кризиса перепроизводства быстрее, чем ожидалось.

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Источник изображения: DigiTimes

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Компания Winbond хоть и считает, что на протяжении первого квартала цены на память продолжат снижаться, рассчитывает, что они достигнут дна, а во втором начнут движение вверх. Об этом в комментариях ресурсу DigiTimes поведал президент данного производителя памяти Джейсон Чень (Jason Chen). Напомним, что в отношении рыночных перспектив серверной продукции NVIDIA аналитики тоже испытывают оптимизм, рассуждая о неизбежности роста спроса на компоненты, используемые в системах генеративного искусственного интеллекта.