До недавних пор отраслевые аналитики искали только факторы, негативно влияющие на рыночную ситуацию в сегменте полупроводниковых компонентов, но успех чат-ботов типа ChatGPT вдохновил экспертов на использование соответствующей идеи для формирования переломного момента. Как сообщает DigiTimes, традиционные отраслевые источники убеждены, что распространение технологий генеративного искусственного интеллекта позволит рынку микросхем оперативной памяти восстановиться после кризиса перепроизводства быстрее, чем ожидалось.
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Компания Winbond хоть и считает, что на протяжении первого квартала цены на память продолжат снижаться, рассчитывает, что они достигнут дна, а во втором начнут движение вверх. Об этом в комментариях ресурсу DigiTimes поведал президент данного производителя памяти Джейсон Чень (Jason Chen). Напомним, что в отношении рыночных перспектив серверной продукции NVIDIA аналитики тоже испытывают оптимизм, рассуждая о неизбежности роста спроса на компоненты, используемые в системах генеративного искусственного интеллекта.