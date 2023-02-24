И не простой, а абсолютный мировой.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Шведский энтузиаст Rauf не утратил интереса к дисциплине 3DMark Fire Strike Extreme, и на этой неделе обновил в ней абсолютный мировой рекорд, который теперь соответствует результату 54 343 балла. Для этого он разогнал редкую видеокарту GALAX (KFA2) GeForce RTX 4090 HoF OC Lab Edition до 3585/24240 МГц при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, Rauf

Центральный процессор Intel Core i9-13900K в виде инженерного образца в конкретном эксперименте охлаждался жидким азотом, хотя в последующих экспериментах автор и перешёл на жидкостное охлаждение. Под азотом процессор удалось разогнать до 7500 МГц с сохранением активности 21 ядра (8 + 13) и 29 потоков.

Источник изображения: HWBot, Rauf

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать 13700K дешевле 40 тр в Регарде S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Под водоблоком этот процессор разогнался до 6 ГГц, но уже с полным набором из 24 ядер и 32 потоков. При тех же частотах видеокарты, что и в предыдущем эксперименте, это позволило шведскому энтузиасту занять второе место в Unigine Superposition 1080p Xtreme с результатом 28 046 баллов.