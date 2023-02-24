Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 4090 на частотах 3585/24240 МГц удалось обновить рекорд 3DMark Fire Strike Extreme
И не простой, а абсолютный мировой.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Шведский энтузиаст Rauf не утратил интереса к дисциплине 3DMark Fire Strike Extreme, и на этой неделе обновил в ней абсолютный мировой рекорд, который теперь соответствует результату 54 343 балла. Для этого он разогнал редкую видеокарту GALAX (KFA2) GeForce RTX 4090 HoF OC Lab Edition до 3585/24240 МГц при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, Rauf

Центральный процессор Intel Core i9-13900K в виде инженерного образца в конкретном эксперименте охлаждался жидким азотом, хотя в последующих экспериментах автор и перешёл на жидкостное охлаждение. Под азотом процессор удалось разогнать до 7500 МГц с сохранением активности 21 ядра (8 + 13) и 29 потоков.

Источник изображения: HWBot, Rauf

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
13700K дешевле 40 тр в Регарде
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Под водоблоком этот процессор разогнался до 6 ГГц, но уже с полным набором из 24 ядер и 32 потоков. При тех же частотах видеокарты, что и в предыдущем эксперименте, это позволило шведскому энтузиасту занять второе место в Unigine Superposition 1080p Xtreme с результатом 28 046 баллов.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #core i9-13900k #3dmark fire strike
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4090 на частотах 3540/23504 МГц добралась до вершины Unigine Superposition 1080P Xtreme
Core i9-13900K на частоте 8 ГГц вытянул дуэт GeForce GTX 1080 Ti до первых мест в 3DMark2001 SE и 3DMark03
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
3
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
17
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
75
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
59
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
9 способов ускорить ваш старый ПК
56
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
23
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
11
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
31

Сейчас обсуждают

Блогер
08:16
До 1 апреля вроде ещё месяц и неделя остались. Или это написано для тех, у кого нет интернета?) ДНС Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack 151 тысяча рублей. computeruniverse Palit GeForce RTX 4090...
Стоимость GeForce RTX 4090 в магазинах РФ оказалась ниже, чем в Европе
Константин Баранов
08:15
Купил полгода назад Radeon 6650XT от Asus за 30000 рублей в Ситилинке. А сегодня тут говорят, что цена упала... Где упала-то? За ту же цену толкают.
GeForce RTX 3060 сильно подешевела и стала самой выгодной видеокартой для 1080р на российском рынке
Кирилл Гаврин
08:07
Наша,, Гвардия"уже себя показала под Лиманом бросив Т-90 и отступив, Теперь надо замарать музыкантов. Ничего в этом мире не меняется...
Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
хахахер
07:59
на истощение пошли расклады против полсотни стран планеты
НАТО истощило свои запасы артиллерийских снарядов для их поставок Украине
хахахер
07:54
а начинали с 5 миллиардов пиндосы на майдане и вступили в денежный капкан тут
CNN: Байден 24 февраля объявит пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд$
Илья Левадный
07:44
Тоже, что сравнить 3050 с 2080, где 3050 это I5-13400 и 2080 - Ryzen7 соответственно. 2080 тоже устарел, но все еще влепит 3050 во всем. Автор грибов обьелся
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
Данил Корнев
07:39
Если заменить материнку то оперативка рабоотает на 3200 у меня работает
Недорогая и оптимальная игровая сборка, которая справится со всеми новинками игр в 2023 году
Просто Царь
07:35
Да когда уже Poco X4 Pro 5G получит MIUI 14
Поддерживаемые устройства Xiaomi получат обновление до MIUI 14 уже 26 февраля
Артем Удовиченко
07:29
Теперь не будет криков, что много ОЗУ нам не надо, зато будет "ЭТО ШЕДЕВР, берите пример андроид"
Apple iPhone 15 Pro увеличит объём оперативной памяти до 8 ГБ
Вячеслав Ермолаев
07:25
У американцев планирующие бомбы "летают" максимум на 70 км. ПВО фронтового звена (С-300В) работает по целям до 100 км. Су-57 отработал по противнику, который в момент поражения находился на расстоянии...
Модернизированные Су-35 и Су-57 получили новые комплексы бортового оборудования с ИИ - ОКБ Сухого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем