Шведский энтузиаст Rauf не утратил интереса к дисциплине 3DMark Fire Strike Extreme, и на этой неделе обновил в ней абсолютный мировой рекорд, который теперь соответствует результату 54 343 балла. Для этого он разогнал редкую видеокарту GALAX (KFA2) GeForce RTX 4090 HoF OC Lab Edition до 3585/24240 МГц при помощи жидкого азота.
реклама
Центральный процессор Intel Core i9-13900K в виде инженерного образца в конкретном эксперименте охлаждался жидким азотом, хотя в последующих экспериментах автор и перешёл на жидкостное охлаждение. Под азотом процессор удалось разогнать до 7500 МГц с сохранением активности 21 ядра (8 + 13) и 29 потоков.
Под водоблоком этот процессор разогнался до 6 ГГц, но уже с полным набором из 24 ядер и 32 потоков. При тех же частотах видеокарты, что и в предыдущем эксперименте, это позволило шведскому энтузиасту занять второе место в Unigine Superposition 1080p Xtreme с результатом 28 046 баллов.