В рамках программы субсидирования полупроводниковой отрасли.

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

По информации Reuters, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) на этой неделе заявила о готовности властей страны стимулировать строительство ведущими чипмейкерами как минимум двух предприятий на её территории в рамках программы субсидирования отрасли, подразумевающей выделение $52,7 млрд.

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Источник изображения: Intel

Вокруг таких предприятий будет создаваться полноценная экосистема поставщиков. «Америка нуждается в разработке и производстве самых продвинутых чипов в мире здесь, в Америке», — буквально заявила чиновница. Пока США лидируют в сфере разработки полупроводниковых компонентов, но существенно отстают от других стран в их производстве.

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Примечательно, что представители Intel накануне высказались о рисках, сопряжённых с участием компаний в данной программе субсидирования. Во-первых, средства из правительственного фонда могут распределяться по множеству проектов «слишком тонким слоем». Во-вторых, если курс правительства сменится, то компании могут остаться без финансирования. В-третьих, если получатели субсидий не будут трезво оценивать потребности рынка, то через несколько лет всё обернётся тем, что на территории США окажется слишком много никому не нужных предприятий.