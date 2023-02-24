Денег не будет, но держаться придётся не так уж долго.

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Издание CRN вчера со ссылкой на документы Intel для служебного пользования сообщило, что объявленное ранее снижение базовой зарплаты для руководителей компании всех уровней будет действовать с марта по октябрь текущего года. По 25% должны будут потерять в базовом доходе генеральный директор и члены совета директоров, руководители рангом пониже ограничатся более скромными потерями, вплоть до 5% у рядовых менеджеров.

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Источник изображения: Intel

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Одновременно Intel с марта откажется от выплаты квартальных премий, но оставит годовые и не прекратит выплачивать вознаграждение своим руководителям в форме собственных акций. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сообщил коллегам и подчинённым, что с октября базовые заработные платы руководства вернутся к прежнему уровню, а квартальные премии за третий квартал тоже начнут выплачивать с октября. Если учесть, что и софинансирование накопительных пенсий Intel возобновит к январю следующего года, можно признать, что экономия на зарплатах будет носить временный характер.