Спрос в серверном сегменте оживился.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Из прошлых квартальных отчётов TSMC и комментариев сторонних осведомлённых источников известно, что по мере снижения спроса на компоненты для ПК и смартфонов линии по производству 5-нм и 7-нм чипов начали страдать от неполной загрузки, а для производителя это оборачивается увеличением себестоимости единицы продукции. Теперь же DigiTimes сообщает, что степень загрузки начала увеличиваться не только в случае с 5-нм техпроцессом, но и с родственным 4-нм техпроцессом.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как выясняется, новый поток заказов начали генерировать разработчики серверных процессоров и разного рода ускорителей для систем искусственного интеллекта, но только в том случае, если наладить выпуск соответствующих чипов можно в относительно сжатые сроки. По всей видимости, интерес рынка к разного рода чат-ботам начал оживлять спрос на соответствующие компоненты, и многие разработчики сейчас намереваются наладить их выпуск по 5-нм и 4-нм технологиям на конвейере TSMC.