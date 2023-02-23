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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выпуском первой гарнитуры дополненной реальности Apple займётся Luxshare
Pegatron не вывезла.
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Принято считать, что Apple всеми силами отдаляется от Китая, поскольку этому способствуют американские санкции и рост затрат на выпуск продукции в этой стране, но изданию Nikkei Asian Review удалось выяснить, что готовящуюся к анонсу в июне гарнитуру дополненной реальности Apple будет выпускать китайская компания Luxshare, а профильный исследовательский центр расположен в Шанхае.

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Источник изображения: Apple

Этот актив достался Luxshare от тайваньской Pegatron, которая начинала данные работы по заказу Apple, но в последние годы разочаровалась в этой категории устройств, поскольку сотрудничала с Microsoft в рамках проекта HoloLens, а потому переориентируется на автомобильный и серверный рынок. Luxshare полна амбиций по увеличению своей доли на рынке услуг по контрактному производству продукции Apple, а потому не испугалась такого вызова.

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Вряд ли дебютная гарнитура дополненной реальности Apple окажется дешевле $3000 или даже $5000, поэтому массовым изделием её стать не суждено, зато таковым может стать устройство второго поколения, которое помогает разрабатывать и выпускать тайваньская Foxconn. Гарнитура второго поколения выйдет не ранее следующего года, но будет гораздо доступнее первой.

#apple #foxconn #дополненная реальность #pegatron #ar-гарнитура #luxshare
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