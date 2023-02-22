Или даже увеличить поставки по сравнению с прошлым годом.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Многие участники рынка ПК в один голос говорят о перспективе снижения объёмов поставок по итогам текущего года, и завтрашняя квартальная отчётность NVIDIA наверняка позволит изучить ещё одно «экспертное мнение» на этот счёт. Сайт DigiTimes, тем временем, сообщает об уверенности некоторых поставщиков готовых ПК сохранить количество отгруженной клиентам продукции на уровне предыдущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Такими «оптимистами» в данном случае являются компании Dell и HP Inc., которые при благоприятном стечении обстоятельств даже рассчитывают несколько увеличить объёмы поставок ПК в этом году. Нельзя исключать, что подобная уверенность базируется на прочных позициях продукции обеих марок в корпоративном сегменте рынка. Изделия Dell, в частности, весьма популярны среди корпоративных покупателей в США, а с учётом более устойчивого положения экономики этой страны по сравнению с Европой или Китаем, подобная региональная специализация может оказаться выгодна компании. Никто не запрещает компаниям прибегнуть к демпингу, что фактически позволит увеличить поставки продукции, пусть и в ущерб финансовым показателям.