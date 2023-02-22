Многие участники рынка ПК в один голос говорят о перспективе снижения объёмов поставок по итогам текущего года, и завтрашняя квартальная отчётность NVIDIA наверняка позволит изучить ещё одно «экспертное мнение» на этот счёт. Сайт DigiTimes, тем временем, сообщает об уверенности некоторых поставщиков готовых ПК сохранить количество отгруженной клиентам продукции на уровне предыдущего года.
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Такими «оптимистами» в данном случае являются компании Dell и HP Inc., которые при благоприятном стечении обстоятельств даже рассчитывают несколько увеличить объёмы поставок ПК в этом году. Нельзя исключать, что подобная уверенность базируется на прочных позициях продукции обеих марок в корпоративном сегменте рынка. Изделия Dell, в частности, весьма популярны среди корпоративных покупателей в США, а с учётом более устойчивого положения экономики этой страны по сравнению с Европой или Китаем, подобная региональная специализация может оказаться выгодна компании. Никто не запрещает компаниям прибегнуть к демпингу, что фактически позволит увеличить поставки продукции, пусть и в ущерб финансовым показателям.