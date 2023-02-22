В текущем году этому будет препятствовать слишком многое.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В среде отраслевых аналитиков сейчас принято связывать рост интереса к созданию чат-ботов с системой искусственного интеллекта с появлением у компании NVIDIA хороших рыночных перспектив, но представители Wedbush призывают коллег не торопить события. По их мнению, в этом году серверный рынок будет сдерживаться общими макроэкономическими факторами, и компания NVIDIA в сжатые сроки просто не успеет нарастить профильную выручку.

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Источник изображения: Getty Images

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Не стоит обнадёживаться и скорой нормализации ситуации на игровом рынке. Возможно, NVIDIA и успеет избавиться от излишков складских запасов уже в ближайшие недели или месяцы, но текущее состояние рынка ПК не позволяет рассчитывать на возобновление роста выручки на данном направлении в этом году. Слабость спроса на подобную продукцию в Китае тоже сыграет свою негативную роль, как считают авторы прогноза. При этом большинство аналитиков уверено, что в текущем квартале NVIDIA сможет последовательно увеличить совокупную выручку с $6,02 до $6,31 млрд.