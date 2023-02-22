В терминологии сторонников идеи «цветовой дифференциации штанов» завтра будет «зелёный день календаря», поскольку компания NVIDIA должна выступить со своей квартальной отчётностью. По консолидированному мнению биржевых аналитиков, выручка этого поставщика графических и серверных решений в прошлом квартале, который завершился в январе, сократилась на 21,2% до $6,02 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доход на одну акцию и вовсе упал на 39,4% до $0,8, как считают эксперты.
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Спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта, по мнению аналитиков, способен оказать выручке NVIDIA существенную поддержку, но случится это не ранее второй половины текущего года, а в первом полугодии на расходы участников рынка будут оказывать давление негативные макроэкономические факторы. Эксперты Stifel демонстрируют наиболее оптимистичный прогноз, указывая на способность NVIDIA справиться с излишками игровых компонентов к весне этого года и готовность компании начать поставки ускорителей вычислений H100 для серверных систем.