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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla откажется от попыток наладить выпуск тяговых батарей в Берлине
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Первоначальный план развития производственной площадки Tesla в Германии подразумевал не только организацию сборки электромобилей, но и выпуск тяговых аккумуляторов типоразмера 4680. Компания даже запланировала модернизацию конструкции производимых здесь кроссоверов Model Y с целью перехода на интегрированный в основание кузова корпус батареи, но запуск массового производства элементов 4680 в Германии постоянно откладывался. Последние официальные заявления Илона Маска (Elon Musk) на эту тему упоминали конец 2023 года в качестве заветного рубежа.

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Теперь Reuters со ссылкой немецких чиновников сообщает, что Tesla отказалась от намерений выпускать тяговые аккумуляторы типоразмера 4680 в Берлине, отдавая предпочтение своим американским предприятиям. В США для этого банально существуют более благоприятные условия. По крайней мере, местные власти там поощряют выпуск батарей субсидиями и налоговыми послаблениями. Кроме того, рост цен на энергоносители в Европе делает немецкое производство менее выгодным.

Источник изображения: Tesla

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Tesla будет выпускать аккумуляторы типа 4680 в Техасе и Фремонте, а также вложит $3,6 млрд в расширение совместного предприятия с Panasonic в Неваде. Покупателям электромобилей в США с января этого года федеральные власти предоставляют налоговый вычет на сумму $7500, но аккумуляторы субсидируемых машин должны быть произведены в США хотя бы частично, чтобы эта программа работала.

#tesla #электромобили tesla #германия #аккумуляторы #производство #берлин
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