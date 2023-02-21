Аналитики TrendForce свели в одном отчёте статистику как по рынку машин с тяговыми электродвигателями в целом, так и в отдельности по аккумуляторным электромобилям. В более широком понимании транспортные средства с новыми типами силовых установок (NEV) объединяют и подключаемые к электросети гибриды с ДВС (PHEV), и аккумуляторные электромобили (BEV), и машины на водородных топливных ячейках (FCV). Последние, правда, в прошлом году погоды не сделали: из 10,65 млн проданных NEV на долю батарейных электромобилей пришлось 7,89 млн машин, а подключаемые гибриды были реализованы в количестве 2,74 млн штук. По сути, водородные «легковушки» по своей популярности сопоставимы с величиной статистической ошибки.
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Объёмы продаж аккумуляторных электромобилей в прошлом году выросли на 68,7%, а подзаряжаемые гибриды нарастили объёмы реализации на 50,8%. В целом, все NEV увеличили объёмы продаж на 63,6%. В текущем году, как считают представители TrendForce, объёмы реализации NEV вырастут ещё на 36,2% до 14,51 млн штук, разбивка по категориям транспортных средств в этом прогнозе не предусмотрена.
BYD уже удалось стать вторым по величине производителем электромобилей, а в сегменте подзаряжаемых гибридов компания является безоговорочным лидером с 34,5% рынка. С прошлого года китайский гигант прекратил выпускать машины только с ДВС, теперь все автомобили этой марки содержат тяговый электродвигатель в той или иной комбинации. Интересно, что BMW в сегменте PHEV занимает второе место, а на рынке электромобилей баварская компания попала в конец первой десятки только в прошлом году. Audi рейтинг PHEV покинула, уступив своё седьмое место марке Jeep, принадлежащей транснациональному концерну Stellantis. В целом, если брать батарейные электромобили, то шесть из десяти лидеров рынка являются китайскими компаниями. В сегменте PHEV их не более четырёх, если учитывать организационную принадлежность марки Volvo.