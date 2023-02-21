Как сообщает Reuters со ссылкой на японское информационное агентство Nikkei, с лета 2025 года корпорация Toyota Motor намеревается наладить сборку нескольких типов электрических кроссоверов на своём предприятии в штате Кентукки, и уже к концу того года она сможет выпускать по 10 000 электромобилей в месяц. Среднеразмерным машинам по местной классификации компанию составят полноразмерные электрические внедорожники.
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Сильно отстающий от конкурентов в вопросах электрификации мировой лидер авторынка намеревается с 2026 года продавать не менее 1 млн электромобилей ежегодно. Сейчас единственной глобальной моделью электромобиля Toyota является компактный кроссовер bZ4X, дебют которого был омрачён отзывной кампанией из-за плохо закреплённых колёс. В Китае компания ранее предлагала электрическую версию ещё более компактного CH-R, а вот на американском рынке в период с 1997 по 2014 годы успело смениться аж два поколения электрической версии Toyota RAV4.
Машину первого поколения помогала разрабатывать и оснащать батареями корпорация Panasonic, а при подготовке к анонсу второй Toyota уже вовсю сотрудничала с Tesla, акционером и технологическим донором которой к тому времени являлась. Впрочем, проект был заведомо убыточным, а тираж этих кроссоверов в совокупности не превысил пяти тысяч штук. Североамериканский рынок для Toyota весьма важен, но добиться на нём успеха со своими электромобилями компания сможет только при условии локализации производства. Не исключено, что соответствующие решения уже были приняты новым главой корпорации Кодзи Сато (Koji Sato), который вступает в должность первого апреля.