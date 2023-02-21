Как считают аналитики KeyBanc Capital Markets, интерес к так называемым генеративным системам искусственного интеллекта, примером которых является ChatGPT, позволит компании NVIDIA в ближайшее время заработать на реализации своих ускорителей вычислений, основанных на графических процессорах. Корпорации Microsoft для реализации чат-бота в составе Bing потребуются не менее 10 000 ускорителей вычислений NVIDIA A100, каждый из которых стоит по $10 000. Только эта инициатива позволит компании выручить примерно $100 млн.
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Ускорители NVIDIA H100 новейшего поколения стоят по $25 000 за штуку, поэтому по мере миграции клиентов на новую платформу компания сможет зарабатывать ещё больше. Как считают аналитики, облачные гиганты типа Google и Amazon в условиях сокращения бюджетов на разработки из-за ухудшения экономической обстановки в целом будут вынуждены в большей степени полагаться на готовые решения NVIDIA, чем на специализированные процессоры собственной разработки. Последняя из компаний, понятно, в таких условиях окажется в выигрыше.