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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Создатель всемирной сети WWW назвал криптовалюты исключительно спекулятивным явлением
Они могут приносить пользу только в сфере денежных переводов, по его мнению.
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Криптовалютный бум в своей зрелой стадии существенно расширил ряды так называемых «умных людей», которые видели в криптовалютах хороший объект для инвестиций и считали их прогрессивным финансовым инструментом. Сторонники таких идей находились и среди видных предпринимателей и финансистов, но ресурс CNBC решил привести пример диаметрально противоположной точки зрения, которой с источником поделился создатель всемирной сети WWW Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee).

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Источник изображения: Getty Images

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По его словам, криптовалюты как средство инвестиций носят исключительно спекулятивный характер, и всё может закончиться очередным «кризисом дот-комов». Как убеждён один из отцов веба в его нынешнем виде, увлечение спекуляциями с криптовалютой весьма опасно. Единственным разумным применением криптовалют он считает денежные переводы при условии обязательной конвертации в фиатные средства.

#финансы #криптовалюта #www
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Xmast
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Xmast
12:19
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Евгений Сом
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[Zero]
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