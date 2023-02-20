Криптовалютный бум в своей зрелой стадии существенно расширил ряды так называемых «умных людей», которые видели в криптовалютах хороший объект для инвестиций и считали их прогрессивным финансовым инструментом. Сторонники таких идей находились и среди видных предпринимателей и финансистов, но ресурс CNBC решил привести пример диаметрально противоположной точки зрения, которой с источником поделился создатель всемирной сети WWW Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee).
реклама
По его словам, криптовалюты как средство инвестиций носят исключительно спекулятивный характер, и всё может закончиться очередным «кризисом дот-комов». Как убеждён один из отцов веба в его нынешнем виде, увлечение спекуляциями с криптовалютой весьма опасно. Единственным разумным применением криптовалют он считает денежные переводы при условии обязательной конвертации в фиатные средства.