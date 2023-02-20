А выручка росла даже быстрее.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Казалось бы, рынок видеокарт уже преодолел как криптовалютный бум, так и период пандемии, который запирал в четырёх стенах большое количество любителей игр, но цены на графические платы и не думают возвращаться к «докризисным» уровням. По крайней мере, на страницах Reddit ведётся обсуждение динамики цен в одном из популярных интернет-магазинов Германии, и соответствующая статистика гласит, что с февраля 2020 года средняя цена реализации видеокарт выросла почти ровно в два раза.

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Источник изображения: NVIDIA

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Если быть точнее, то в случае с продукцией AMD она выросла с 295,25 до 600,03 евро, а в случае с продукцией NVIDIA она выросла с 426,59 до 825,2 евро. Что характерно, выручка от реализации видеокарт AMD за этот период выросла на 130%, опередив выручку от реализации видеокарт NVIDIA по темпам роста, которые в последнем случае составили только 115,5%. В абсолютном же выражении выручка от реализации видеокарт NVIDIA оказалась примерно на 80% больше.