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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Core i9-13900K на частоте 8 ГГц вытянул дуэт GeForce GTX 1080 Ti до первых мест в 3DMark2001 SE и 3DMark03
Среди систем в двумя видеокартами.
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Представителей австралийской школы разгона в лице команды TeamAU трудно заподозрить в специализации только на ретроклокинге, но они прекрасно знают, что процессор свежего поколения может в ряде тестов взбодрить даже довольно старые видеокарты. В тестах 3DMark03 и 3DMark2001 SE ровно это и произошло, поскольку связке из двух видеокарт GeForce GTX 1080 Ti компанию составил центральный процессор Intel Core i9-13900K.

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Источник изображения: TeamAU

Хотя на иллюстрации процессор оснащается системой воздушного охлаждения, с её помощью он частоту 8 ГГц покорить бы не смог, да и в описании эксперимента рядом с ним упоминается жидкий азот. Процессор смог под вычислительной нагрузкой сохранить активность трёх производительных ядер и трёх потоков.

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Видеокарты при помощи водоблоков разогнались до 2000/12208 МГц, это позволило занять первое место в 3DMark03 с результатом 455 474 баллов и в 3DMark2001 SE с результатом 259 606 баллов. Подчеркнём, что данная система стала лучшей среди результатов, полученных с использованием парных видеокарт. В абсолютном зачёте видеокарты довольствовались местами во второй десятке.

#экстремальный разгон #geforce gtx 1080 ti #core i9-13900k #3dmark2001 se #3dmark03
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