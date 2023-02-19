И мечтает вернуться к сотрудничеству с Nintendo.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Японский сайт 4Gamer взял интервью сразу у двух руководителей AMD, которые отвечают за разработку графических решений компании — старшего вице-президента по разработкам Radeon Technologies Group Дэвида Вана (David Wang) и исполнительного вице-президента Рика Бергмана (Rick Bergman), руководящего группой вычислительных и графических решений.

реклама

Источник изображения: AMD

Последний под конец интервью заявил, что AMD продолжит эволюционно развивать дискретную графику, и архитектура RDNA 4 с высоким уровнем быстродействия будет готова уже в обозримом будущем. По словам Бергмана, AMD продолжит разрабатывать графические процессоры, которые не подведут ожидания геймеров.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Бергман добавил, что хотел бы вернуть Nintendo в число клиентов AMD на направлении игровых консолей, а Дэвид Ван сказал, что компания и так поставляет свои графические решения для использования как минимум в трёх популярных игровых консолях. Это не только Microsoft Xbox и Sony PlayStation, но и Valve Steam Deck. Как известно, в настоящее время Nintendo для своих консолей семейства Switch использует процессоры NVIDIA семейства Tegra.