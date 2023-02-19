Японский сайт 4Gamer взял интервью сразу у двух руководителей AMD, которые отвечают за разработку графических решений компании — старшего вице-президента по разработкам Radeon Technologies Group Дэвида Вана (David Wang) и исполнительного вице-президента Рика Бергмана (Rick Bergman), руководящего группой вычислительных и графических решений.
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Последний под конец интервью заявил, что AMD продолжит эволюционно развивать дискретную графику, и архитектура RDNA 4 с высоким уровнем быстродействия будет готова уже в обозримом будущем. По словам Бергмана, AMD продолжит разрабатывать графические процессоры, которые не подведут ожидания геймеров.
Бергман добавил, что хотел бы вернуть Nintendo в число клиентов AMD на направлении игровых консолей, а Дэвид Ван сказал, что компания и так поставляет свои графические решения для использования как минимум в трёх популярных игровых консолях. Это не только Microsoft Xbox и Sony PlayStation, но и Valve Steam Deck. Как известно, в настоящее время Nintendo для своих консолей семейства Switch использует процессоры NVIDIA семейства Tegra.