Именно компания Илона Маска (Elon Musk) с прошлого года снабжала украинских военных спутниковыми терминалами Starlink для организации доступа в интернет на высоких скоростях в полевых условиях. Недавно миллиардер предпринял попытку ограничить использование этого вида связи непосредственно для военных целей на территории Украины, но власти США в очередной раз вмешались в ситуацию, как позволяет понять Reuters.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken) в интервью каналу NBC News дал двусмысленный ответ на вопрос ведущего о попытках властей страны подтолкнуть Илона Маска к отказу от своих намерений ввести такие ограничения. «Ну, я не могу делиться содержанием каких-либо переговоров, кроме как сказать, что у нас были переговоры», — заверил чиновник, имея в виду, что какие-то обсуждения с Илоном Маском велись. Напомним, что ранее власти США убедили Маска отказаться от намерений прекратить поставки спутниковых терминалов Starlink украинской стороне, поскольку обслуживание этой инфраструктуры за свой счёт обходилось предпринимателю в круглую сумму.