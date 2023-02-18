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Новости Hardware Алексей Сычёв
Комитет по распределению субсидий в США пополнится представителями полупроводниковой отрасли
Доступ к государственному финансированию будет открыт в этом месяце.
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Так называемый «Закон о чипах» был принят в США ещё в прошлом году, но фактическое распределение субсидий на общую сумму $52,7 млрд не могло начаться без соблюдения необходимых процедур. Как сообщает Reuters, очередной шаг к реализации этой инициативы будет сделан в этом месяце, когда профильные структуры объявят о начале выделения первых субсидий.

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Источник изображения: Reuters

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Одновременно будет расширен состав комитета, который будет руководить процессом распределения целевых субсидий. В него войдут более десяти чиновников и представителей полупроводниковой отрасли с большим опытом работы в этой сфере. Власти США ставят перед собой цель выбирать проекты для субсидирования таким образом, чтобы расходовать средства налогоплательщиков максимально эффективно. Помимо специалистов по инвестициям, в состав комитета войдут бывшие высокопоставленные сотрудники Qualcomm, SK hynix и Synopsys.

#финансы #полупроводники #сша #субсидии
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