Комментарии представителей Applied Materials на недавней квартальной отчётной конференции не сводились только к рассказу о хороших перспективах бизнеса этого поставщика литографического оборудования в сегменте промышленной автоматизации и на автомобильном рынке. Руководство компании выразило озабоченность по поводу снижения объёмов заказов со стороны производителей микросхем памяти.
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Степень загрузки существующих производственных линий на этом направлении снижалась в прошедшем квартале, как поясняют представители Applied Materials, и все производители памяти, получающие оборудование этой марки, предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации в текущем квартале. Компания сталкивается с отменой заказов в существенном количестве, а её клиенты из числа производителей памяти наблюдают рост складских запасов продукции.