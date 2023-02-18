Об этом говорят представители Applied Materials.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Комментарии представителей Applied Materials на недавней квартальной отчётной конференции не сводились только к рассказу о хороших перспективах бизнеса этого поставщика литографического оборудования в сегменте промышленной автоматизации и на автомобильном рынке. Руководство компании выразило озабоченность по поводу снижения объёмов заказов со стороны производителей микросхем памяти.

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Источник изображения: Dreamstime

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Степень загрузки существующих производственных линий на этом направлении снижалась в прошедшем квартале, как поясняют представители Applied Materials, и все производители памяти, получающие оборудование этой марки, предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации в текущем квартале. Компания сталкивается с отменой заказов в существенном количестве, а её клиенты из числа производителей памяти наблюдают рост складских запасов продукции.