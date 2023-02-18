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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Отрасли по производству памяти ещё не удалось миновать дно кризиса
Об этом говорят представители Applied Materials.
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Комментарии представителей Applied Materials на недавней квартальной отчётной конференции не сводились только к рассказу о хороших перспективах бизнеса этого поставщика литографического оборудования в сегменте промышленной автоматизации и на автомобильном рынке. Руководство компании выразило озабоченность по поводу снижения объёмов заказов со стороны производителей микросхем памяти.

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Источник изображения: Dreamstime

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Степень загрузки существующих производственных линий на этом направлении снижалась в прошедшем квартале, как поясняют представители Applied Materials, и все производители памяти, получающие оборудование этой марки, предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации в текущем квартале. Компания сталкивается с отменой заказов в существенном количестве, а её клиенты из числа производителей памяти наблюдают рост складских запасов продукции.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #память #кризис
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