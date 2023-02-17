Но спрос должен вернуться к росту во втором полугодии.

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По данным Reuters, лидер мирового рынка ПК в лице китайской компании Lenovo в минувшем квартале был вынужден столкнуться с 24-процентным снижением выручки, которое стало сильнейшим в истории компании за последние 14 лет. С октября по декабрь включительно Lenovo выручила $15,3 млрд, что соответствует снижению на 24% в годовом сравнении. Аналитики ожидали, что выручка компании снизится только до $16,39 млрд.

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Источник изображения: Reuters

Обсуждая масштабы падения выручки Lenovo, следует понимать, что в 2021 году на фоне пандемии спрос сформировал высокую базу для сравнения, которая теперь портит не столь уж безнадёжную статистику 2022 года. И всё же, руководство Lenovo призналось, что будет вынуждено искать возможности для снижения расходов, в том числе и за счёт сокращения численности персонала. Чтобы удвоить норму прибыли в среднесрочном перспективе, Lenovo придётся снизить операционные расходы на $150 млн.

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Конкурирующие Dell Technologies и HP Inc. тоже решились на сокращение штата. Первая уволит примерно 6650 человек, сократив численность персонала примерно на 5%. Вторая собирается уменьшить численность персонала примерно на 12% или 6000 человек. Чистая прибыль Lenovo сократилась на 32% до $437 млн. По оценкам Gartner, в прошлом году объёмы поставок ПК сократились на 16%, а в этом могут упасть ещё на 6,8%. По мнению Lenovo, на истощение складских запасов готовой продукции уйдёт ещё один или два квартала. Во втором полугодии спрос на рынке должен вернуться к росту, как считают в компании.